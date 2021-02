Migranti, la rotta dei Balcani in cinque immagini di Michele Lapini (Di venerdì 5 febbraio 2021) BOLOGNA – “Un ragazzo, nella ‘jungle’, ci ha detto ‘i giornalisti ci salveranno la vita‘. Gli ho risposto che non sarei così ottimista. Possiamo essere un piccolo tassello, possiamo far vedere ciò che succede, ma ci vuole molto altro per aprire una frontiera. Purtroppo, non basta un reportage“. Intanto, e non è poco, in quel “far vedere ciò che succede” c’è il lavoro che il fotogiornalista Michele Lapini, insieme al collega Valerio Muscella, ha realizzato ai primi di gennaio in Bosnia, al confine con la Croazia, lungo quella rotta balcanica dove vengono bloccati migliaia di profughi diretti verso l’Europa. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) BOLOGNA – “Un ragazzo, nella ‘jungle’, ci ha detto ‘i giornalisti ci salveranno la vita‘. Gli ho risposto che non sarei così ottimista. Possiamo essere un piccolo tassello, possiamo far vedere ciò che succede, ma ci vuole molto altro per aprire una frontiera. Purtroppo, non basta un reportage“. Intanto, e non è poco, in quel “far vedere ciò che succede” c’è il lavoro che il fotogiornalista Michele Lapini, insieme al collega Valerio Muscella, ha realizzato ai primi di gennaio in Bosnia, al confine con la Croazia, lungo quella rotta balcanica dove vengono bloccati migliaia di profughi diretti verso l’Europa.

'Rotta balcanica': la situazione al confine tra Bosnia e Croazia. Intervista a Piefrancesco Majorino.

Brando Benifei, Pietro Bartolo e Pierfrancesco Majorino) si è recata al confine tra Croazia e Bosnia, punto chiave della "rotta balcanica" dei migranti che cercano di entrare nell'Unione europea

Laika, 4 opere della Street Artist per dire basta a violenza

Freddo, scarsità di cibo ed acqua e violenza da parte della polizia ogni volta che si prova ad entrare in Croazia: è questa la terribile routine dei migranti sulla rotta balcanica.

Migranti: Lipa, il campo-simbolo dei disperati della rotta balcanica

Un uomo di spalle con la schiena sfregiata dalle botte della polizia di frontiera, le cui cicatrici formano le lettere EU; un bambino con le lacrime congelate; una donna che chiede aiuto alla Von der

Rotta Balcanica: Rinascita Cristiana, non possiamo voltarci dall'altra parte

Forte preoccupazione per "le condizioni precarie in cui versano migranti e richiedenti asilo nel campo di Lipa, in Bosnia-Erzegovina" è stata espressa da alcuni gruppi romani di Rinascita Cristiana

