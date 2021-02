Michele Bravi | è stato il suo ex fidanzato a farlo uscire dal buio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 febbraio 2021)torna a Verissimo, torna nello stesso studio, quello di Silvia Toffanin, a cui aveva affidato le sue prime parole dopo il lungo silenzio. Non ha nessuna intenzione di passare per vittima,non dimentica mai la donna che è morta a causa di quel tragico incidente. Ha però dovuta attraversare un percorso difficile e nella puntata del 6 febbraio 2021 di Verissimo è pronto a raccontarlo ancora. Unenorme, così descrive il suo periodo aggiungendo che oggi è ritornato a vedere le cose. Un periodo drammatico della sua vita, un periodo in cui ha potuto contare su una persona molto importante, il suo ex. L’incidente risale al 2018 e la storia d’amore era iniziata da poco tempo.non ne riconosceva ...