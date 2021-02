Meloni: “Non voteremo la fiducia al governo Draghi. Pronti a dare una mano dall’opposizione” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giorgia Meloni dopo l’incontro con Mario Draghi: “Non voteremo la fiducia al governo. Ci sarà un secondo giro di consultazioni”. ROMA – Incontro di un’ora tra Giorgia Meloni e Mario Draghi nel primo giro di consultazioni. Al termine del colloquio, la leader di Fratelli d’Italia ha confermato la decisione di non votare la fiducia al governo. Nessuna decisione su astensione o sul voto contrario, le riserve saranno sciolte solamente dopo il secondo incontro. Meloni: “Non voteremo la fiducia al governo” Giorgia Meloni nell’incontro dei giornalisti ha confermato la linea annunciata nei giorni scorsi: “La delegazione di Fratelli d’Italia ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giorgiadopo l’incontro con Mario: “Nonlaal. Ci sarà un secondo giro di consultazioni”. ROMA – Incontro di un’ora tra Giorgiae Marionel primo giro di consultazioni. Al termine del colloquio, la leader di Fratelli d’Italia ha confermato la decisione di non votare laal. Nessuna decisione su astensione o sul voto contrario, le riserve saranno sciolte solamente dopo il secondo incontro.: “Nonlaal” Giorgianell’incontro dei giornalisti ha confermato la linea annunciata nei giorni scorsi: “La delegazione di Fratelli d’Italia ha ...

