La pupa e il secchione, baci appassionati in camera da letto per Guidi e Stephanie (Di venerdì 5 febbraio 2021) La pupa e il secchione regala momenti di passione. Nel programma condotto da Andrea Pucci su Italia Uno c'è stato un bacio tra il secchione Guidi e la... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lae ilregala momenti di passione. Nel programma condotto da Andrea Pucci su Italia Uno c'è stato uno tra ile la...

Silvietta91_ASR : Io e il mio fidanzato guardando la pupa e il secchione. Parte una clip. Lui : o persino la clip di Orazi e De Santi… - Eaglespersempre : una volta era il programma più stupido, ora credo sia il secondo, dopo la pupa e il secchione... - gojoino : non ci credo che matteo diamante e haf non sono più alla pupa e il secchione - Mariolino_22 : Massimo Lopez è al 100% la tigre azzurra perché ha avuto un infarto qualche anno fa, è un secchione ma non ha mai a… - enrico_landi : #TvTalk in Italia a rendere piacevoli programmi di cultura sono solo gli Angela. Il vostro Bernardini aveva un bell… -