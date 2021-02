Inter in scioltezza a Firenze con Barella e Perisic: vetta momentanea a quota 47 (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Inter batte nettamente la Fiorentina per 2-0, in un risultato che sarebbe potuto essere anche più largo. Decisivi un gol per tempo, al 31? gran gol di Barella, con un bellissimo destro a giro dal limite su azione da calcio d’angolo. Il raddoppio nella ripresa con Perisic al 52‘, dopo un’azione devastate di Hakimi sulla destra che ha servito un cioccolatino al croato che non ha fallito. La Fiorentina poca roba, solo qualche sussulto nel primo tempo che ha visto una grande parata di Handanovic ma nella ripresa l’Inter poteva chiudere la gara anche con diversi gol di scarto. I nerazzurri salgono momentaneamente in vetta alla Serie A con 47 punti a +1 sul Milan che domenica sfida il Crotone. La Fiorentina resta nella zona medio-bassa con 22 punti. Da segnalare l’esordio in Serie A per i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’batte nettamente la Fiorentina per 2-0, in un risultato che sarebbe potuto essere anche più largo. Decisivi un gol per tempo, al 31? gran gol di, con un bellissimo destro a giro dal limite su azione da calcio d’angolo. Il raddoppio nella ripresa conal 52‘, dopo un’azione devastate di Hakimi sulla destra che ha servito un cioccolatino al croato che non ha fallito. La Fiorentina poca roba, solo qualche sussulto nel primo tempo che ha visto una grande parata di Handanovic ma nella ripresa l’poteva chiudere la gara anche con diversi gol di scarto. I nerazzurri salgonomente inalla Serie A con 47 punti a +1 sul Milan che domenica sfida il Crotone. La Fiorentina resta nella zona medio-bassa con 22 punti. Da segnalare l’esordio in Serie A per i ...

