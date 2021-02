Il Lidl pronto a sbarcare a Benevento | c’è la data dell’apertura

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilraddoppia la sua presenza nel Sannio. Dopo il punto vendita di San Giorgio del Sannio, è tuttoper lo sbarco della catena di supermercati a. Ladell’inaugurazione è stata ufficialmente comunicata: l’apertura è fissata per giovedì 18 febbraio 2021. Il supermercato, come noto, farà parte della struttura del centro commerciale I Sanniti. Dopo il ritorno di McDonald’s e in attesa di Burger King, un’altra grande catena ha dunque deciso di aprire un proprio punto vendita nel capoluogo sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

lundici_it : @margheisi Solo cose di qualità. (Io credo che se adesso bevessi il gin del Lidl, mi risveglerei al pronto soccorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl pronto

isnews

... con la nomina di Andy Jassy ,a diventare il nuovo boss del colosso di Seattle. Chi è Andy ... LEGGI I video più visticondannata per il suo 'Bimby' low cost: Monsieur Cuisine Connect verrà ...... in sinergia con i responsabili dei reparti Covid delsoccorso e del Dipartimento di ... arancioni e gialle dal 22 gennaio: quali Regioni cambiano colorecondannata per il suo 'Bimby' low ...Offerte di lavoro in Italia 2021: quali sono le aziende che cercano personale? Da Amazon ad Electrolux: ecco i profili ricercati.Hai una grande passione per la vendita ma non hai esperienza nel settore? Lidl fa al caso tuo! Scopri le offerte di lavoro Lidl più affini alle tue caratteristiche e invia la tua candidatura per lavor ...