Il Libano sotto shock per l'omicidio di un intellettuale critico con Hezbollah (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scrittore ed editore di 59 anni, Lokman Slim era un baluardo della società civile, sosteneva la laicità e l'emancipazione della politica libanese dai confessionalismi religiosi. Il suo omicidio non promette niente di buono per il paese.

