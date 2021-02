Il Cantante Mascherato 2: le nostre indagini in attesa della seconda puntata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2 - La Pecorella L’indagine di giudici, investigatori e pubblico di Rai 1 prosegue, nel tentativo di scoprire chi ci sia sotto i costumi de Il Cantante Mascherato. Questa sera andrà in onda la seconda puntata, e negli ultimi sette giorni ci si è scatenati sul web tra indizi ed ipotesi, con il cast del programma impegnato in varie dirette sui social per coinvolgere i telespettatori in questa “caccia all’uomo”. Ma anche noi di DM stiamo indagando, ed ecco quello che abbiamo scoperto. Gli indizi forniti dalle maschere (che raccogliamo ed aggiorniamo qui di volta in volta) in alcuni casi sembrano parlare chiaro, forse troppo, facendo temere qualche depistaggio. Quel che è certo è che stavolta la produzione si è impegnata di più per mantenere il segreto e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il2 - La Pecorella L’indagine di giudici, investigatori e pubblico di Rai 1 prosegue, nel tentativo di scoprire chi ci sia sotto i costumi de Il. Questa sera andrà in onda la, e negli ultimi sette giorni ci si è scatenati sul web tra indizi ed ipotesi, con il cast del programma impegnato in varie dirette sui social per coinvolgere i telespettatori in questa “caccia all’uomo”. Ma anche noi di DM stiamo indagando, ed ecco quello che abbiamo scoperto. Gli indizi forniti dalle maschere (che raccogliamo ed aggiorniamo qui di volta in volta) in alcuni casi sembrano parlare chiaro, forse troppo, facendo temere qualche depistaggio. Quel che è certo è che stavolta la produzione si è impegnata di più per mantenere il segreto e ...

davidemaggio : #IlCantanteMascherato 2: le nostre indagini in attesa della seconda puntata - poveretta_ : Praticamente campo solo per il Cantante Mascherato stasera - blogtivvu : Il cantante mascherato, Baby Alieno torna in gara: Ricchi e Poveri in studio per spiegare l’accaduto - Tony969696 : RT @cheTVfa: #IlCantanteMascherato - 5 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata - cheTVfa : #IlCantanteMascherato - 5 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI seconda puntata -