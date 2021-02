IKEA lancia la sua linea di arredamento e sedie da gaming (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da tempo i giocatori chiedevano ad IKEA un arredamento dedicato al gaming e ora è qui (almeno, per adesso solo in Cina). IKEA ha sviluppato una nuova gamma di mobili da gioco in collaborazione con ASUS Republic of Gamers (ROG). L'obiettivo era creare "prodotti pertinenti, funzionali, belli e convenienti" per rendere più facile per tutti creare la propria configurazione. La nuova gamma sarà destinata ai giocatori PC e includerà sei famiglie di prodotti: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. Tutti i prodotti UPPSPEL sono stati progettati da IKEA e ROG in stretta collaborazione, mentre le altre famiglie di prodotti sono state sviluppate da IKEA. L'arredamento da gaming comprende più di 30 prodotti, che coprono scrivanie e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da tempo i giocatori chiedevano adundedicato ale ora è qui (almeno, per adesso solo in Cina).ha sviluppato una nuova gamma di mobili da gioco in collaborazione con ASUS Republic of Gamers (ROG). L'obiettivo era creare "prodotti pertinenti, funzionali, belli e convenienti" per rendere più facile per tutti creare la propria configurazione. La nuova gamma sarà destinata ai giocatori PC e includerà sei famiglie di prodotti: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE. Tutti i prodotti UPPSPEL sono stati progettati dae ROG in stretta collaborazione, mentre le altre famiglie di prodotti sono state sviluppate da. L'dacomprende più di 30 prodotti, che coprono scrivanie e ...

