Guilty Gear Strive in arrivo in open beta | registrazioni aperte per accedere in anticipo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L'di-, il nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro, sarà giocabile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 19 febbraio alle 04:00 al 21 febbraio alle 15:00 ore italiane. I dettagli nel comunicato ufficiale. L'permetterà ai giocatori di mettere le mani su 13 dei personaggi del gioco per iniziare a scoprire, provare e combattere contro altri lottatori controllati dalla AI o tentare la sorte online contro altri fan. Non solo, l'evento supporterà il cross-play tra PlayStation 4 e PlayStation 5. Leggi altro...

IGNitalia : #GuiltyGearStrive si lascerà provare grazie a un'open beta: coloro che hanno prenotato il gioco potranno accedervi… - GamingToday4 : Guilty Gear: Strive rivela le sue modalità di gioco in un nuovo trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear

Dopo la consueta apertura dei preordini diStrive su PlayStation 4 e 5, gli sviluppatori annunciano un'open beta disponibile per tutti. Chi ha prenotato il gioco potrà accedere in anticipo alla nuova demo, e provare con mano ...Lo sviluppatore Arc System Works ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo picchaduro: Strive , che mostra la moltitudine di modalità di gioco che saranno incluse nel prossimo capitolo. Ci saranno modalità che soddisferanno i fan del single player, i giocatori di tornei ...L'Open Beta di Guilty Gear -Strive-, il nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro, sarà giocabile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 19 febbraio alle 04:00 al 21 febbraio alle 15:00 ore italian ...Bandai Namco ha ufficializzato la data di inizio della open beta Guilty Gear -Strive- su PS4 e PS5 e ci ha fatto sapere come iscriversi e dove poterlo fare.. Bandai Namco ha ufficializzato la data ...