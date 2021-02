Grande Fratello Vip, Dayane: l’ultimo post del fratello Lucas (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grande fratello Vip, Dayane Mello: le immagini dopo il lutto Ad apertura di puntata al GF VIP, Alfonso Signorini manda un filmato che mostra i primi momenti di Dayane Mello dopo aver scoperto della prematura scomparsa di suo fratello Lucas. Il conduttore mostra l’ultimo messaggio social del giovane, che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Un post molto particolare, uno scatto in montagna con Dayane e l’altro fratello Juliano, felici e sorridenti, e una scritta “Mi manchi.” “Il nostro modo per rispondere a questi grandi dolori è fare il nostro mestiere” ha detto Pupo, rivelando che il giorno dopo aver perso suo padre è volato in ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Vip,Mello: le immagini dopo il lutto Ad apertura di puntata al GF VIP, Alfonso Signorini manda un filmato che mostra i primi momenti diMello dopo aver scoperto della prematura scomparsa di suo. Il conduttore mostramessaggio social del giovane, che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Unmolto particolare, uno scatto in montagna cone l’altroJuliano, felici e sorridenti, e una scritta “Mi manchi.” “Il nostro modo per rispondere a questi grandi dolori è fare il nostro mestiere” ha detto Pupo, rivelando che il giorno dopo aver perso suo padre è volato in ...

