Governo | Zingaretti | “Io ministro? Ne parleremo con Draghi…”

petergomezblog : Zingaretti a La7: “Sì a Conte leader del fronte progressista. Mi auguro che il M5s appoggi il governo Draghi” - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - Linkiesta : Ben vengano gli inchini di Zingaretti e Bersani allo statista di Volturara, a condizione che non ci credano Pd e L… - lemaris_lori : RT @jacopo_iacoboni: “C’è solo Conte, se cade Conte, rischio reale e concreto del voto” Zingaretti, 8 gennaio 2021 “Il governo Draghi può… - velo_di_maia : Sentendo quel che intendono fare ora #Conte, #Zingaretti e #Leu, in previsione del prossimo Governo, ritiro le mie… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

Il Sole 24 ORE

...costruire una squadra di. E dice no ai veti: 'Italia viva sosterrà il premier incaricato dal presidente della Repubblica: non mi permetto di giudicare le decisioni di M5s,, Leu, ......- probabilmente incalzato da, Di Maio e Speranza - ha fatto 2 minuti di dichiarazioni da Palazzo Chigi (per la prima volta dallo scorso 30 dicembre) in cui in sostanza boccia il...“Mario Draghi presidente del Consiglio è una polizza assicurativa per nostri figli e nipoti. E’ il periodo storico in cui l’Italia avrà più soldi da spendere, mai il nostro paese ha avuto tanti soldi ...Penso che vada bene nello spirito dei partiti europ… - Nik41833987 : @riotta In ogni caso, nella loro tristezza, danno prova di intelligenza. Che dire di Zingaretti che non capendo qua… - CanonF1 : RT ...