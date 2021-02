**Governo: Mirabelli, ‘servono visione organica, riforma Pa e soluzione conflitto con Regioni’** (2) (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Mirabelli interviene anche sul fronte Giustizia: “Occorrono minore complessità legale e chiarezza nelle norme; Si deve puntare ad una dialisi normativa rendendo chiare semplici le disposizioni legislative e auto applicative; evitare che ricadano costantemente in integrazioni di successivi decreti ed altre disposizioni di attuazione per cui la norma resta solo una enunciazione in Gazzetta ufficiale; scongiurare che le nuove norme siano irrealizzabili o richiedano una organizzazione complessa. Ma attenzione – ammonisce il costituzionalista – è una illusione che modificando le regole processuali si risolvano i problemi che riguardano essenzialmente l’organizzazione e l’efficienza del sistema”. “Risolutivo – rimarca l’ex presidente della Corte Costituzionale – sarebbe anche un intervento costituzionale per risolvere le controversie costanti tra governo e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) –interviene anche sul fronte Giustizia: “Occorrono minore complessità legale e chiarezza nelle norme; Si deve puntare ad una dialisi normativa rendendo chiare semplici le disposizioni legislative e auto applicative; evitare che ricadano costantemente in integrazioni di successivi decreti ed altre disposizioni di attuazione per cui la norma resta solo una enunciazione in Gazzetta ufficiale; scongiurare che le nuove norme siano irrealizzabili o richiedano una organizzazione complessa. Ma attenzione – ammonisce il costituzionalista – è una illusione che modificando le regole processuali si risolvano i problemi che riguardano essenzialmente l’organizzazione e l’efficienza del sistema”. “Risolutivo – rimarca l’ex presidente della Corte Costituzionale – sarebbe anche un intervento costituzionale per risolvere le controversie costanti tra governo e ...

