Governo Draghi, Zingaretti: "Lega dentro? Noi non arretreremo" (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Noi non arretreremo sull'ancoraggio europeista, sul fisco giusto, sul tema della giustizia". Così il segretario Dem Nicola Zingaretti risponde ai microfoni di Radio anch'io a chi prospetta un Governo Draghi che possa comprendere anche la Lega. "Noi insieme alla Lega al Governo? Lavoreremo a sostegno di un Governo sui principi che sto indicando, Draghi dovrà fare la sintesi su contenuti e programmi, e definire il perimetro della maggioranza, ci fidiamo di lui". "Noi diremo la nostra, sono urgenti strette chiare – ricorda Zingaretti – : fermare la pandemia, la lotta alle disuguaglianze, un fisco più equo, il tema giustizia. Noi – afferma – siamo per un programma per la riscossa italiana". Sul nuovo ruolo di Giuseppe ...

