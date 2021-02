Governo Draghi, Cacciari: “Avrà maggioranza o Mattarella chiama manicomio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Draghi Avrà la maggioranza, altrimenti Mattarella sarà costretto a chiamare il manicomio o i carabinieri”. Massimo Cacciari, a Otto e mezzo, si esprime così sugli sviluppi della crisi di Governo e sulla ‘missione’ di Mario Draghi, chiamato a formare un Governo di ‘alto profilo’. “Dopo la figuraccia immonda che hanno fatto” i politici, “sarà Draghi a decidere. Avrà la maggioranza, non farà riforme storiche e sistemiche. Dovrà gestire la campagna di vaccinazione in modo decenti, dovrà fare un piano per i fondi europei e se ce la farà dovrà occuparsi di una distribuzione equa dei sacrifici legati alla crisi. Avrà la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – “la, altrimentisarà costretto are ilo i carabinieri”. Massimo, a Otto e mezzo, si esprime così sugli sviluppi della crisi die sulla ‘missione’ di Marioto a formare undi ‘alto profilo’. “Dopo la figuraccia immonda che hanno fatto” i politici, “saràa decidere.la, non farà riforme storiche e sistemiche. Dovrà gestire la campagna di vaccinazione in modo decenti, dovrà fare un piano per i fondi europei e se ce la farà dovrà occuparsi di una distribuzione equa dei sacrifici legati alla crisi.la ...

