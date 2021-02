Gli alberi diminuiscono la depressione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che il verde sia il colore della serenità lo avevamo intuito. Non solo dentro casa, con le piante ornamentali, ma anche appena fuori. Abitare vicino a colline verdeggianti, montagne e boschi scalda l'anima e rende la vita migliore. E anche in città i piccoli e grandi spazi di verde sono vitali. «Gli alberi, gli arbusti e le siepi vanno considerati come veri e propri beni materiali dal valore economico quantificabile, poiché capaci di ridurre inquinamento e rumore, producendo ossigeno e portando un significativo miglioramento visivo ed estetico alle nostre città», spiega il sito Forestami di Milano, il progetto che punta consapevolmente a piantare a Milano circa 3 milioni di alberi nei prossimi anni. Gli alberi sono un toccasana: anche sulle strade Ma non è una questione solo estetica, gli alberi e il verde in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che il verde sia il colore della serenità lo avevamo intuito. Non solo dentro casa, con le piante ornamentali, ma anche appena fuori. Abitare vicino a colline verdeggianti, montagne e boschi scalda l'anima e rende la vita migliore. E anche in città i piccoli e grandi spazi di verde sono vitali. «Gli, gli arbusti e le siepi vanno considerati come veri e propri beni materiali dal valore economico quantificabile, poiché capaci di ridurre inquinamento e rumore, producendo ossigeno e portando un significativo miglioramento visivo ed estetico alle nostre città», spiega il sito Forestami di Milano, il progetto che punta consapevolmente a piantare a Milano circa 3 milioni dinei prossimi anni. Glisono un toccasana: anche sulle strade Ma non è una questione solo estetica, glie il verde in ...

