GFVip, Giulia Salemi e l'incidente dai cieli: 'Mi hanno ca**to addosso' Si dice che sia segno di fortuna, ma è anche vero che chiunque rinuncerebbe a un po' di buona sorte pur di non essere centrato in pieno dagli escrementi di un uccello. Eppure questo è quel che è successo a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Giulia Salemi e l'incidente aereo Mentre si trovava in giardino con Maria Teresa Ruta, la giovane influencer è stata colpita in faccia dai bisognini di un simpatico volatile che si aggirava per i cieli di Cinecittà con un carico di cui liberarsi. "No m'hanno ca***o addosso noooo, no ma ragazzi ma che schifo" urla la Salemi mentre Maria Teresa è piegata in due dal ridere. Un momento divertente che ha spezzato il clima pesante che si respira nella casa da quando è stata resa nota la tragedia di Lucas, il fratello ...

