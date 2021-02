GF Vip 5 | Tommaso VS i Prelemi | «Due burattini in balia di ciò che pensano di loro E’ una relazione fatta per il consenso o perché stanno bene insieme?»

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Zorzi - GFVIP Uno strano aereo ha dato nuovamente modo aZorzi di esprimere le sue perplessità sulla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, ormai entrati da qualche settimana nel mirino dell’influencer milanese, si sono infatti straniti quando, nella casa del Grande Fratello Vip 5, è passato un aereo con la scritta: Eli&Ari – Donne Top. We love you. #Romeraci. Parole, dedicate ad Ariadna Romero ed Elisabetta Gregoraci, due donne importanti per Pierpaolo, che hanno fatto porre più di una domanda all’uomo e alla Salemi. Dopo averci riflettuto, Giulia ha pensato, al pari di Pierpaolo, che la scritta fosse una frecciatina rivolta a lei. Una preoccupazione che hanno abbandonato, cambiando repentinamente umore, appena è passato un nuovo aereo, stavolta favorevole alrapporto. Zorzi ha dunque ...

L'amore diZorzi per Francesco Oppini stato commentato in lungo e in largo. Lo speciale rapporto fra i due sbocciato mesi fa, durante l'attuale edizione del Grande Fratello. Tuttavia, non ha mai ...Anticipazioni GF, puntata del 5 febbraio 2021 La puntata di stasera sarà dedicata in gran parte ... si parlerà probabilmente anche del rapporto difficile tra Giulia ee del biglietto che ...Nella Casa del GF Vip potrebbe nascere una nuova coppia: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tommaso Zorzi, per tirare un po’ su gli animi dei coinquilini ha chiesto al figlio di Walter di rispondere pu ...Nel manipolo di vip è Alda D'Eusanio ad avanzare la prima ipotesi: 'Essendo un ragazzo molto pudico, con un atteggiamento molto timido e riservato, in quel messaggio ci ha visto un tentativo di approc ...