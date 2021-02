‘Gf Vip 5’ | dopo i ripetuti attacchi Mediaset decide di prendere delle misure contro Stefano Bettarini

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal giorno della sua squalifica dal Grande Fratello Vip 5,ha deciso di far sentire la sua voce andandola produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che l’ex calciatore era stato eliminato a causa di un’espressione che il Gf ha ritenuto blasfema. L’ex marito di Simona Ventura si è più volte difeso a mezzo social criticando anche molto duramente tutta la macchina del reality, conduttore compreso. L’ex naufrago aveva poi commentato le modalità, secondo lui sbagliate, utilizzate per trattare l’argomento delicatissimo dell’omofobia. Ultimamente, poi, si era scagliatoil Gf per la mancata eliminazione di Alda D’Eusanio. A causa di questi ripetuta, ritenuti lesivi e diffamatori,e lo stesso Signorini avrebbero deciso di ...