Fonseca | “La Juve non è quella di inizio stagione Il capitano sarà Cristante”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita di campionato con la Juventus in conferenza stampa. La Juventus è fortissima con un grande allenatore, è diversa dall'inizio della stagione. Sono in fiducia e hanno grandi individualità, anche noi siamo in un buon momento. Dzeko? Si è allenato bene, ma il capitano sarà Cristante. Il gruppo si rinforza con lavoro e allenamento. Mayoral ha qualità e si sta allenando bene. Il mio futuro? Penso solo al presente e alla partita di domani. Mirante ci sarà ma giocherà Pau Lopez, El Shaarawy non è ancora pronto. Pedro è un calciatore importante per la squadra, le sue caratteristiche mi piacciono.

