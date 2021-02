Draghi, Di Battista insiste: “Motivi su motivi per non appoggiarlo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre Di Maio e Conte virano verso il sì a Draghi auspicando un governo politico, un altro esponente del partito pentastellato, Alessandro Di Battista, batte sul no. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook. “Ogni ora che passa, per quanto mi riguarda, si aggiungono ragioni su ragioni per dire NO a Draghi. Si dice: “non sarà un governo tecnico ma un governo politico”. Benissimo. Allora ragioniamo di politica”, scrive. Un muro contro muro che inasprisce la lotta intestina al Movimento, che il fondatore Beppe Grillo proverà a placare con un viaggio a Roma. “C’è chi si batte da 906 giorni, ovvero dal 14 agosto del 2018 (giorno della Strage di Genova), per revocare le concessioni autostradali ai Benetton. Davvero qualcuno crede che Draghi, colui che, da Direttore generale del Tesoro, assegnò le concessioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre Di Maio e Conte virano verso il sì aauspicando un governo politico, un altro esponente del partito pentastellato, Alessandro Di, batte sul no. Lo fa con un lungo post pubblicato su Facebook. “Ogni ora che passa, per quanto mi riguarda, si aggiungono ragioni su ragioni per dire NO a. Si dice: “non sarà un governo tecnico ma un governo politico”. Benissimo. Allora ragioniamo di politica”, scrive. Un muro contro muro che inasprisce la lotta intestina al Movimento, che il fondatore Beppe Grillo proverà a placare con un viaggio a Roma. “C’è chi si batte da 906 giorni, ovvero dal 14 agosto del 2018 (giorno della Strage di Genova), per revocare le concessioni autostradali ai Benetton. Davvero qualcuno crede che, colui che, da Direttore generale del Tesoro, assegnò le concessioni ...

