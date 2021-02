Cortesie per gli ospiti: Sara e Roberta vs Serena e Annalisa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Venerdì 5 febbraio 2021 è andata in onda la trentacinquesima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Sara e Roberta vs Serena e Annalisa La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle amiche Sara e Roberta con il menù “Soul sister”, e Serena e Annalisa con il menù “Napoli fuori porta”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Sara e Roberta con il punteggio di 20,5-17,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Venerdì 5 febbraio 2021 è andata in onda la trentacinquesima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle amichecon il menù “Soul sister”, econ il menù “Napoli fuori porta”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 20,5-17,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

mrsemme : RT @lasoralalla: Comunque quei tre di Cortesie per gli ospiti ridendo e scherzando mangiano sempre fuori e si portano a casa dei regalini… - aspringdayy : Tipo cortesie per gli ospiti?? Non mi perdo una puntata???? - lasoralalla : Comunque quei tre di Cortesie per gli ospiti ridendo e scherzando mangiano sempre fuori e si portano a casa dei re… - Mattiaboscolo3 : 16 edizioni di Cortesie per gli Ospiti e ancora apparecchiate il tovagliolo sotto le posate - raikantopenivx : Non cortesie per gli ospiti che mette dynamite in ogni puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Camicia Inverno 2021: quella verde di Csaba dalla Zorza è chic

L'ispirazione moda di oggi ci arriva direttamente dal set di Cortesie per gli ospiti dove la nostra amata Csaba dalla Zorza sta registrando le nuove imperdibili puntante che andranno in onda su Real Time. E proprio dall'outfit che la conduttrice ci ha mostrato ...

Maxi rissa per una ragazza contesa: cinque condanne

...del Po in auto e ci fu un primo 'scambio di cortesie', ultimo atto prima dell'epilogo con la mega rissa davanti al Caffè Vienna, dove l'albanese si ritrovava abitualmente con gli amici. Grazie per ...

Diego Thomas: chi è l’eccentrico architetto di Cortesie per gli ospiti, arrivato in tv grazie ai social Altranotizia Cortesie per gli ospiti: Sara e Roberta vs Serena e Annalisa

Sara e Roberta vs Serena e Annalisa. La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle amiche Sara e Roberta con il menù “Soul sister”, e Serena e Annalisa con il men ...

Mercedes-Benz Classe A 180 CDI Premium del 2012 usata a Trecate

Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 CDI Premium usata del 2012 a Trecate, Novara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

L'ispirazione moda di oggi ci arriva direttamente dal set digli ospiti dove la nostra amata Csaba dalla Zorza sta registrando le nuove imperdibili puntante che andranno in onda su Real Time. E proprio dall'outfit che la conduttrice ci ha mostrato ......del Po in auto e ci fu un primo 'scambio di', ultimo atto prima dell'epilogo con la mega rissa davanti al Caffè Vienna, dove l'albanese si ritrovava abitualmente con gli amici. Grazie...Sara e Roberta vs Serena e Annalisa. La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle amiche Sara e Roberta con il menù “Soul sister”, e Serena e Annalisa con il men ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 CDI Premium usata del 2012 a Trecate, Novara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...