Con Draghi ministri della Lega? Salvini non lo esclude (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - ministri delle Lega nel governo Draghi? "Non facciamo le cose a meta', se ci siamo ci siamo, altrimenti diamo una mano dall'opposizione come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo". Lo ha detto ai il leader leghista Matteo Salvini a RaiNews24. "Se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani che hanno bisogno noi ci siamo. Sarebbe ingiusto - ha aggiunto Salvini - dire sì o no a prescindere". Per il capo della Lega, "non è il momento di appoggi esterni, di cose strampalate. O ci sei o non ci sei".

