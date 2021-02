Berlusconi non andrà a consultazioni Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi non parteciperà oggi pomeriggio alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Lo comunica un a nota di Forza Italia."Il Presidente Silvio Berlusconi non potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini". Lo si legge in una nota di Forza Italia. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente di Forza Italia Silvionon parteciperà oggi pomeriggio allecon il presidente del Consiglio incaricato Mario. Lo comunica un a nota di Forza Italia."Il Presidente Silvionon potrà partecipare oggi, suo malgrado, alledel Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini". Lo si legge in una nota di Forza Italia.

