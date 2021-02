Benevento-Sampdoria, Inzaghi: “Non possiamo permetterci altri passi falsi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Anzitutto dico che mi fa piacere ritrovare Ranieri, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato il Benevento e il mio operato. Lo ringrazio, detto da uno con la sua carriera è tanta roba. Per quanto riguarda la Samp, devo dire che è una squadra che mi è molto simpatica: bei colori, grande tifoseria, tradizione. Ma domenica saremo avversari, a noi servono i tre punti e non possiamo permetterci altri passi falsi”. Lo ha detto Filippo Inzaghi in conferenza stampa a due giorni dal calcio d’inizio di Benevento-Sampdoria, sfida importantissima in chiave salvezza per la squadra sannita: “All’andata abbiamo già sovvertito il pronostico, ma la Samp ha una rosa molto attrezzata. Quando ti puoi permettere Keita ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Anzitutto dico che mi fa piacere ritrovare Ranieri, ho letto le dichiarazioni che ha rilasciato a livello nazionale e ha elogiato ile il mio operato. Lo ringrazio, detto da uno con la sua carriera è tanta roba. Per quanto riguarda la Samp, devo dire che è una squadra che mi è molto simpatica: bei colori, grande tifoseria, tradizione. Ma domenica saremo avversari, a noi servono i tre punti e non”. Lo ha detto Filippoin conferenza stampa a due giorni dal calcio d’inizio di, sfida importantissima in chiave salvezza per la squadra sannita: “All’andata abbiamo già sovvertito il pronostico, ma la Samp ha una rosa molto attrezzata. Quando ti puoi permettere Keita ...

