Basket femminile | Lino Lardo | “Dobbiamo vincere per qualificarci agli Europei | vogliamo completare l’opera”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Italia affronterà la Romania nell’ultima partita delle qualificazioni2021 di. Le azzurre hanno bisogno di una vittoria, nel match che andrà in scena sabato 6 febbraio (ore 19.00), per assicurarsi il pass per la rassegna continentale. Il CTha rilasciato le dichiarazioni della vigilia attraverso i canali federali: “La partita con la Danimarca mi ha confermato che queste ragazze scendono in campo con la testa giusta e il giusto atteggiamento. Ora però ci attende la sfida decisiva, domaniper entrare all’EuroWomen dalla porta principale. L’innesto di Ashley Walker rende la Romania una squadra più fisica e profonda rispetto alla partita vinta a novembre ma come spesso ho ...

La sua passione per ilè nota, documentata dallo stesso presidente Gianni Petrucci con una foto in cui è spettatore di una partitanel 2018 fra Sanga Milano e Crema (A - 2), per non parlare della passione ...... che ieri sera ha superato per 101 - 55 la Danimarca , partita valida per le qualificazioni agli Europei 2021 di. E' il quarto successo di fila per le azzurre nel girone D. La ...Marco Costa, per la seconda stagione consecutiva, è alla guida della squadra femminile del Basket Pegli. Un grande lavoro alla base della crescita del settore per cui la dirigenza, guidata da Antonell ...Il torneo olimpico di basket femminile è uno dei pochi ad avere già tutto ben chiaro fin dal 2020 in merito alle sue 12 partecipanti. Già al tempo, prima che la pandemia di Covid-19 bloccasse tutto, s ...