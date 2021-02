«Via i brevetti sui farmaci, non è solo questione di equità ma di salute pubblica» (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’incontro al Wto per discutere la proposta di Sudafrica e India di sospendere in via temporanea i diritti di proprietà intellettuale sui farmaci si concluderà oggi, ma in ogni caso non si arriverà a un documento condiviso. I colloqui cominciati ieri, infatti, hanno carattere puramente informale e, nella migliore delle ipotesi, soltanto a marzo si potrebbero aprire spiragli per una discussione in qualche modo vincolante. La proposta, oltre ai due paesi capofila, è sostenuta anche da Kenya, Mozambico, Pakistan, Mongolia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’incontro al Wto per discutere la proposta di Sudafrica e India di sospendere in via temporanea i diritti di proprietà intellettuale suisi concluderà oggi, ma in ogni caso non si arriverà a un documento condiviso. I colloqui cominciati ieri, infatti, hanno carattere puramente informale e, nella migliore delle ipotesi, soltanto a marzo si potrebbero aprire spiragli per una discussione in qualche modo vincolante. La proposta, oltre ai due paesi capofila, è sostenuta anche da Kenya, Mozambico, Pakistan, Mongolia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

