Ufficiale, Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ufficiale, Fabian Ruiz negativo al Covid-19 Attraverso il proprio sito Ufficiale, il Napoli ha dato l’ufficialità della negativizzazione al Cvoid-19 di Fabian Ruiz. Ecco il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 febbraio 2021)negativo al-19 Attraverso il proprio sito, il Napoli ha dato l’ufficialità della negativizzazione al Cvoid-19 di. Ecco il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

