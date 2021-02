Traffico Roma del 04-02-2021 ore 15:30 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata esterna incidente alla km 43 e 500 subito dopo l’uscita aeroporto di Ciampino ci sono quasi a partire dallo svincolo per La via Pontina incolonnamenti per Traffico intenso e curiosi anche in carreggiata interna dalla centrale del latte alla Casilina ed alla diramazione di Roma Sud alla alla Borghesiana di nuovo code per incidente sulla Casilina all’altezza di via Grammichele in entrambi i sensi di marcia nella galleria della tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni code per incidente a partire dallo svincolo della Nomentana fino all’uscita per la Tiburtina ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana il tratto della Roma Fiumicino la storia chiusa tra le Tre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata esterna incidente alla km 43 e 500 subito dopo l’uscita aeroporto di Ciampino ci sono quasi a partire dallo svincolo per La via Pontina incolonnamenti perintenso e curiosi anche in carreggiata interna dalla centrale del latte alla Casilina ed alla diramazione diSud alla alla Borghesiana di nuovo code per incidente sulla Casilina all’altezza di via Grammichele in entrambi i sensi di marcia nella galleria della tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni code per incidente a partire dallo svincolo della Nomentana fino all’uscita per la Tiburtina ricordiamo i lavori sul viadotto della Magliana il tratto dellaFiumicino la storia chiusa tra le Tre ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo San Cesareo (Km 3,9)… - OttaviDeborah : RT @PLRomaCapitale: #Roma: A24 Tratto Urbano - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Innesto Gra e Tiburtina in dire… - sergioverolebo1 : RT @virginiaraggi: Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà completato.… -