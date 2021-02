Stellantis, cassa in tutta Italia A macchia di leopardo fino al 28/2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo gli annunci roboanti post-fusione di Carlo Tavares sul fatto che Stellantis, nonostante un’evidente capacità produttiva in Europa, manterrà tutti gli stabilimenti aperti in Italia e le visite quasi di rito in alcune fabbriche importanti come Mirafiori e Melfi, qualche preoccupazione fra i quasi 47 mila lavoratori Italiani c’è. Non soltanto per la fama di grande razionalizzatore che accompagna Tavares, ma anche perché sulle prospettive produttive per i siti nel nostro Paese iniziano ad addensarsi delle nubi che stonano con i fuochi d’artificio con cui è stato accolto a metà gennaio dagli investitori in Borsa il nuovo gruppo nato dalla fusione fra Peugeot e Fiat-Chrysler. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo gli annunci roboanti post-fusione di Carlo Tavares sul fatto che, nonostante un’evidente capacità produttiva in Europa, manterrà tutti gli stabilimenti aperti ine le visite quasi di rito in alcune fabbriche importanti come Mirafiori e Melfi, qualche preoccupazione fra i quasi 47 mila lavoratorini c’è. Non soltanto per la fama di grande razionalizzatore che accompagna Tavares, ma anche perché sulle prospettive produttive per i siti nel nostro Paese iniziano ad addensarsi delle nubi che stonano con i fuochi d’artificio con cui è stato accolto a metà gennaio dagli investitori in Borsa il nuovo gruppo nato dalla fusione fra Peugeot e Fiat-Chrysler. Segui su affarni.it

