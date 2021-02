Sorpreso alla guida dell’auto sequestrata: 60enne denunciato in Irpinia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 60enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di Violazione colposa dei doveri attinenti la custodia e sottrazione di beni sottoposti a sequestro. È accaduto a Montella. Durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura. Dall’interrogazione alla Banca Dati Forze di Polizia, emergeva che quel veicolo dal 2018 era sottoposto a sequestro amministrativo, per aver circolato senza assicurazione. A carico dell’automobilista è dunque scattato in deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’auto è stata sottoposta a sequestro penale, finalizzato alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Montella hannoundella provincia di Salerno, ritenuto responsabile di Violazione colposa dei doveri attinenti la custodia e sottrazione di beni sottoposti a sequestro. È accaduto a Montella. Durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura. Dall’interrogazioneBanca Dati Forze di Polizia, emergeva che quel veicolo dal 2018 era sottoposto a sequestro amministrativo, per aver circolato senza assicurazione. A caricomobilista è dunque scattato in deferimento in stato di libertàProcura della Repubblica di Avellino. L’auto è stata sottoposta a sequestro penale, finalizzato...

