Scott Pilgrim VS The World: The Game, nella nostra prova la riedizione del Beat'm up in pixel art ispirato al fumetto di O'Malley (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Beat'm up è un genere che andava molto di moda nelle sale giochi degli anni '90 e che con il passare degli anni si è rinnovato tra omaggi e seguiti inaspettati. Scott Pilgrim invece è nato dalla matita di Bryan Lee O'Malley nel 2004 e parla di un semplice ragazzo di ventitré anni che cerca di vivere la sua vita nella fredda Toronto; divenuto vera e propria icona Pop nel 2010 viene realizzato un film dalla Universal, e Scott Pilgrim diventa anche un Beat'm up dalla grafica in pixel art meravigliosa, che però allo scadere delle licenze rimane in un limbo per anni, fino a che, data l'insistenza dei fan e dell'autore, e complice l'anniversario del film, Ubisoft si decide a riproporlo in un edizione completa di tutti i DLC usciti ai ...

