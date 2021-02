Sassuolo-Spezia (6 febbraio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il calo del Sassuolo ha scavato un piccolo solco con le potenze del campionato in ottica Europa League e la squadra di De Zerbi, capace comunque di strappare un pareggio alla Sardegna Arena quando ormai la sconfitta era a un passo, non vince da cinque giornate. Lo Spezia dopo avere eliminato la Roma in coppa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il calo delha scavato un piccolo solco con le potenze del campionato in ottica Europa League e la squadra di De Zerbi, capace comunque di strappare un pareggio alla Sardegna Arena quando ormai la sconfitta era a un passo, non vince da cinque giornate. Lodopo avere eliminato la Roma in coppa InfoBetting: Scommesse Sportive e

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Sassuolo-Spezia, le formazioni - Noovyis : (Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - yayus_itz : RT @SkySport: Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - sportli26181512 : Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali: c'è Caputo, decisione presa su Berardi. Italiano rivoluziona l'attacco: U… -