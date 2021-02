Rotatech cycle | innovazione e progresso in ambito giuridico | finanziario | biotecnologico e del lusso

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi ci ritroviamo ad affrontare nuove sfide su molteplici aspetti. Da un lato viviamo quelli che, si sperano, siano gli ultimi mesi di una pandemia e, dall’altro, assistiamo al fenomeno del cambiamento climatico. Viviamo un’epoca di profondi cambiamenti e, tra questi, l’tecnologica sta rivestendo un ruolo primario. La rivoluzione tecnologica ha modificato e continua a modificare profondamente la nostra vita quotidiana: le relazioni interpersonali, le attività professionali, il modo di fare impresa e la nostra stessa salute. È per questo che la Commissione Professionale del Rotaract Club di Latina ha deciso di organizzare un ciclo di eventi online per analizzare gli effetti della tecnologia sulle attività professionali. L’obiettivo è quello di dare vita a un dibattito costruttivo incentrato sui temi dell’utilizzo della tecnologia per risolvere grandi e ...