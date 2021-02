Provoca un incidente per far abortire la fidanzata | muoiono due bambini

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il folle gesto per impedire alla, da poco conosciuta, di portare a termine una gravidanza a lui indesiderata. Si frequentavano da appena due mesi, ma lui, non aveva intenzioni serie. Ma la ragazza resta incinta, e lui reagisce male, molto male. Siamo in Texas, Zachary Salazar, 21 e Anola Jordan, discutono animatamente, probabilmente lui vorrebbe che la ragazza abortisse, ma lei non vuole e cosi la tensione è alta. Lei lo caccia di casa e lo blocca sui social, lui minaccia di uccidere qualcuno o di uccidersi, ormai fuori di senno per quello che sta succedendo. Il ragazzo fuori di se, sale sul suo furgoncino ed a tutta velocità decide di fare qualcosa di eclatante, qualcosa che riuscisse a sedare la sua rabbia. Non accetta la decisione di quella ragazza di tenere il bambino, non è pronto per essere padre e non vuole, probabilmente impegnarsi ...