Prada Cup, Ineos non si allena: giornata nell'hangar, ma i foil con flap soft… (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ineos Uk non è scesa in acqua nella giornata odierna, caratterizzata da un vento che soffiava a 13-15 nodi nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). I britannici si stanno preparando per la Finale di Prada Cup contro Luna Rossa, che incomincerà sabato 13 febbraio. Ben Ainslie e compagni, però, non si sono presentati nel Golfo di Hauraki e sono rimasti nell'hangar per proseguire nel loro sviluppo. L'equipaggio sponsorizzato dal colosso della chimica ha dunque adottato una strategia diversa rispetto a Luna Rossa, che oggi si è prodigata in una lunga sessione di allenamento. Ineos Uk è dunque ferma al test effettuato ieri. BRITAnnia sta continuando a sviluppare i foil con flap soft, come evidenzia farevela.net. Per il momento non ci sono dunque grosse ...

