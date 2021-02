Pellè atterra in Italia | “Sto bene e sono felice di essere tornato Per il resto avremo tempo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ sbarcato in mattinata a Milano, il nuovo attaccante del Parma, Graziano. Nelle prossime ore raggiungerà la città ducale per effettuare le visite mediche e legarsi al club fino a giugno. Intercettato da Sky Sport, l’attaccante ha scambiato qualche battuta, rimandando le risposte ai prossimi giorni, quando sarà ufficialmente presentato: “Stoperò è meglio parlare dopo,modo di approfondire questa settimana. Io e la mia futura moglie siamo felici,modo di poter passare piùinsieme e godercelo nella nostra nazione. Io pronto per domenica? Ne parliamo dopo, ci sarà modo per dire tutto”. Foto: vivoazzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.