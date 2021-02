(Di giovedì 4 febbraio 2021) Uno a uno E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Intervenuto ai microfoni di 'Cusano Italia Tv’' al termine della sfida contro la, alida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la terza del girone di ritorno, l'ex portiere del, Marco, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.1-1: coraggio, orgoglio e brividi! Lucca illude i rosa, Falletti firma il pari e timbra il palo nel recuperoLE PAGELLE DI1-1. Pari contro la capolista ma oggi si poteva vincereDi seguito, le sue dichiarazioni."Questa partita da maggiori certezze allae solidità al, che ha una...

WiAnselmo : #Palermo-#Ternana, Amelia sicuro: 'Pareggio d’oro per Lucarelli, classifica bugiarda' - Mediagol : #Palermo-#Ternana, Amelia sicuro: 'Pareggio d’oro per Lucarelli, classifica bugiarda' - CataniaunaFede : Catania e Palermo pareggiano contro Juve Stabia e Ternana - TernanaNews : Le 5 cose che abbiamo imparato da Palermo-Ternana - TernanaNews : RT @TernanaNews: LIVE - PALERMO-TERNANA, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Ternana

Una occasione persa di guadagnare punti visto che laera impegnata a. Forse il Bari,non e' quella corazzata che molti annunciavano ad inizio torneo.' Sulle delusioni? ' Secondo me ...... soprattutto, sulla prossima gara contro il. Un match che nel cuore di Silvestri conserva ... Meritava di vincere con lae ha raccolto un buon punto. Sicuramente verrà qui per fare la ...Il Palermo continua a non vincere, ma l’1-1 contro la Ternana è sicuramente un risultato positivo: in avvio di ripresa Lucca porta avanti i rosanero, ma al 73’ Falletti (secondo in classifica ...Il Palermo convince ma non vince: un piccolo gioco di parole può essere utile a descrivere il pomeriggio agrodolce che hanno vissuto i rosanero. La squadra di ...