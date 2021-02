Olimpiadi Invernali 2022: un anno a Pechino. Presentata la torcia. Bach: “Si scriverà la storia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Manca un anno esatto alle Olimpiadi Invernali 2022, in programma a Pechino (Cina) dal 4 al 20 febbraio. Oggi è stata Presentata la torcia che accenderà il braciere dopo un lungo girovagare per tutta la Cina. La fiaccola rappresenta un nastro rosso interno che si intreccia con uno d’argento sul bordo esterno. Gli ideatori hanno dichiarato che rappresenta metaforicamente il fuoco e il ghiaccio, portando “luce e calore sul palcoscenico degli sport Invernali”. Thomas Bach, Presidente del CIO, ha invitato formalmente i Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo a partecipare alla rassegna a cinque cerchi: “Tra un anno, Pechino scriverà la storia ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Manca unesatto alle, in programma a(Cina) dal 4 al 20 febbraio. Oggi è statalache accenderà il braciere dopo un lungo girovagare per tutta la Cina. La fiaccola rappresenta un nastro rosso interno che si intreccia con uno d’argento sul bordo esterno. Gli ideatori hdichiarato che rappresenta metaforicamente il fuoco e il ghiaccio, portando “luce e calore sul palcoscenico degli sport”. Thomas, Presidente del CIO, ha invitato formalmente i Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo a partecipare alla rassegna a cinque cerchi: “Tra unla...

