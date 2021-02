Napoli | rinviati a giudizio i 4 responsabili della tragedia sull’A1

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Procura dinord ha richiesto il rinvio adelle 4 persone coinvolte in un grave incidente automobilistico risalente all’aprile del 2019 tra Acerra ed Afragola in direzione Roma-. Quella notte fu fatidica per 3 giovani napoletani: Antonio Esposito di anni 28; la sua ragazza Maria Notaro che di anni ne aveva 23 e Arcangelo D’Affittostessa età di Maria. Gli indagati, conducenti di quattro delle sei vetture coinvolte nella, sono tutti accusati di omicidio stradale, con l’aggravante di aver causato la morte di più persone; solo a uno degli indagati gli inquirenti contestano di essersi messo alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. L’udienza preliminare di quest’oggi, davanti al gip del Tribunale di ...

