Napoli e un approccio tutto da rivedere, nuove strategie? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Antonio Corbo, sul suo editoriale per Repubblica, esamina il nuovo aspetto del Napoli in campo contro l’Atalanta. Antonio Corbo, nella sua rubrica “Il Graffio”, analizza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Antonio Corbo, sul suo editoriale per Repubblica, esamina il nuovo aspetto delin campo contro l’Atalanta. Antonio Corbo, nella sua rubrica “Il Graffio”, analizza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

JosiphOliver : RT @ToniAzzurri: Solo io ho avuto la sensazione che l’Atalanta stia soffrendo tantissimo il nostro approccio? Nel senso che non si aspettav… - Chiariello_CS : RT @ToniAzzurri: Solo io ho avuto la sensazione che l’Atalanta stia soffrendo tantissimo il nostro approccio? Nel senso che non si aspettav… - gegedigennaro : RT @ToniAzzurri: Solo io ho avuto la sensazione che l’Atalanta stia soffrendo tantissimo il nostro approccio? Nel senso che non si aspettav… - CozAndrea : @e238d51f283447c Totalmente d'accordo. Va cacciato, guardo la partita e soffro per l'approccio tattico. Mi viene da… - l_pezzuto : RT @ToniAzzurri: Solo io ho avuto la sensazione che l’Atalanta stia soffrendo tantissimo il nostro approccio? Nel senso che non si aspettav… -