Muriqi aspetta altre occasioni | messaggio ad Inzaghi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA - Due gol nelle ultime due partite, in più va contata l'incornata contro il Parma in Coppa Italia che, a registro, è diventata autogol. Vedatsta emergendo . Gli serviva tempo, normale. In ...

...Correa e proprio, che si sono scambiati l'esultanza. Il Tucu fa la mossa del Pirata, Vedat quella dell'argentino. Sorrisi, felicità. La forma ideale l'ex Fenerbahce l'ha ritrovata ,...... la Dea vola in semifinale (una tra Napoli e Spezia) al termine di 90 minuti fantastici, in ... La reazione della Lazio non si è fatta attendere, e ha portato al pareggio di Vedatarrivato ...Simone Inzaghi si augura di ritrovare tutti gli infortunati, o quasi, visto che Luiz Felipe ne avrà ancora per due mesi. In particolare il tecnico piacentino aspetta buone notizie da Strakosha (ancora ...La rivincita è servita. La Lazio espugna il Gewiss Stadium e sorpassa in classifica proprio l'Atalanta: è la quinta vittoria consecutiva in campionato per la squadra ...