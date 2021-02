Mondiale per club 2021, Bayern Monaco-Al Ahly: data, orario, tv e streaming semifinale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sarà l’Al-Ahly la prossima avversaria del Bayern Monaco nella semifinale del Mondiale per club 2020. La squadra campione d’Europa in carica scenderà in campo lunedì 8 febbraio alle 19:00 nella cornice dello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. In palio c’è la finale contro la vincente del match tra Palmeiras e Tigres. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sarà l’Al-la prossima avversaria delnelladelper2020. La squadra campione d’Europa in carica scenderà in campo lunedì 8 febbraio alle 19:00 nella cornice dello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20 e insulla piattaforma Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. In palio c’è la finale contro la vincente del match tra Palmeiras e Tigres. SportFace.

