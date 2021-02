Milan, le ultime in vista del Crotone: Gabbia torna in gruppo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi oggi a Milanello insieme al gruppo: adesso sono solo due gli indisponibili nel Milan Secondo quanto riferito da Sky Sport, Matteo Gabbia si è oggi allenato con il resto del gruppo a Milanello. Un rientro importante in difesa per Stefano Pioli che ora tra gli indisponibili conta i soli Kjaer e Brahim Diaz. Se il centrale danese già questa settimana potrebbe iniziare il lavoro differenziato, per Brahim Diaz occorre attendere ancora sette giorni nuovi test medici. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Matteoto ad allenarsi oggi aello insieme al: adesso sono solo due gli indisponibili nelSecondo quanto riferito da Sky Sport, Matteosi è oggi allenato con il resto delello. Un rientro importante in difesa per Stefano Pioli che ora tra gli indisponibili conta i soli Kjaer e Brahim Diaz. Se il centrale danese già questa settimana potrebbe iniziare il lavoro differenziato, per Brahim Diaz occorre attendere ancora sette giorni nuovi test medici. Leggi su Calcionews24.com

