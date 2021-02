Meteo, le previsioni di venerdì 5 febbraio e del weekend (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fino a sabato le temperature saranno in netto aumento toccando valori superiori ai 20 gradi su molte aree del Centro Sud. Non sono esclusi picchi di 25 gradi in un contesto tardo primaverile. Saremo fino a 10 gradi sopra la media del periodo. L’aumento delle temperature riguarderà tutta l’area del Mediterraneo portando la prima ondata di caldo anomalo del 2021.Le previsioni di sabato 6 febbraioUn fronte perturbato atlantico arriverà sulle nostre regioni nord occidentali. Nuvolosità diffusa è prevista su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Le temperature saranno piuttosto alte e la neve scenderà quindi solo sopra i 1400- 1550 metri di quota. In serata il peggioramento si estenderà anche a Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Il resto dell'Italia invece beneficerà ancora della presenza dell’anticiclone con temperature ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fino a sabato le temperature saranno in netto aumento toccando valori superiori ai 20 gradi su molte aree del Centro Sud. Non sono esclusi picchi di 25 gradi in un contesto tardo primaverile. Saremo fino a 10 gradi sopra la media del periodo. L’aumento delle temperature riguarderà tutta l’area del Mediterraneo portando la prima ondata di caldo anomalo del 2021.Ledi sabato 6Un fronte perturbato atlantico arriverà sulle nostre regioni nord occidentali. Nuvolosità diffusa è prevista su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Le temperature saranno piuttosto alte e la neve scenderà quindi solo sopra i 1400- 1550 metri di quota. In serata il peggioramento si estenderà anche a Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia. Il resto dell'Italia invece beneficerà ancora della presenza dell’anticiclone con temperature ...

