Matteo Renzi a tutto campo | “Io il più impopolare del paese”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva in una riflessione completa sul particolare momento storico del nostro. La crisi? Ecco perchè.(Facebook)Insieme a Mario Draghi e Giuseppe Conte, senza ombra di dubbio il personaggio del momento, e per sua stessa ammissione, forse, il più. A molti, quasi a tutti, non è andata giù quella che i più hanno considerato una scellerata manovra politica per disfarsi di Giuseppe Conte, mentre altri, molto pochi, quasi apprezzano le sue doti da politico navigato, doti che spesso, gli osservatori hanno persino definito sprecate per l’utilizzo fatto. Quello che è certo, è che oggi, ex presidente della provincia di Firenze, ex sindaco di Firenze ed ex Presidente del Consiglio, ha più che chiare le idee rispetto ...

fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - La7tv : #specialimentana Il retroscena svelato da Tommaso Labate: 'Ieri pomeriggio sarebbe avvenuto un contatto tra Matteo… - fattoquotidiano : Quando Matteo Renzi attaccava Mario Draghi: travolto dal Montepaschi lo accusava di aver trascurato troppo a lungo… - ILPATRIOTA9 : RT @Libero_official: Lo scorso dicembre, #Giorgetti profetizzava: '#Biden alla #CasaBianca? #Renzi si sentirà più forte e #Conte potrebbe c… - RItalia_N : “Dopo Conte tocca a Zingaretti”. Retroscena, panico nel PD: Matteo Renzi si riprende il partito: -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

non lo considero un genio, ma uno che gioca a poker con la vita della gente'. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di 'Porta a Portà. 19.43 - Spread a quota 100, minimi dal 2015 Il ...Il leader di Italia Viva: "Ho fatto questa battaglia perché ci credevo" "No, non sono della partita". E' quanto ha detto il leader di Italia Vivaal Tg3 a proposito di un suo eventuale ruolo nel governo Draghi. "Spazio per me assolutamente no, sono molto divisivo" ribadisce. "Sono stato oggetto di una campagna di fake news in ...In un’intervista al canale televisivo britannico Cnbc, Matteo Renzi si è mostrato entusiasta dell’incarico a Mario Draghi a nuovo premier dopo la scelta del presidente della Repubblica Sergio ...Conte ne ha approfittato per fare a Staffelli anche alcune dichiarazioni su Matteo Renzi. Giuseppe Conte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia. Il docente di diritto privato ...