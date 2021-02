Mass Effect Legendary Edition non avrà il multiplayer perché il suo sviluppo sarebbe stato 'troppo complicato' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo sviluppatore BioWare ha svelato di non aver incluso il multiplayer nella prossima Mass Effect Legendary Edition a causa dell'enorme quantità di lavoro che avrebbe richiesto per realizzarlo nel migliore dei modi. Parlando con Game Informer, il project director Mac Walters ha detto che la maggior parte delle persone giocherà a questi remaster soprattutto per la storia e che far funzionare il multiplayer sarebbe stato "troppo complicato". "Abbiamo scelto di includere le cose che la maggior parte dei nostri fan voleva di più. Sul tema del multiplayer, è stato davvero difficile. Far funzionare tutti i sistemi e le funzionalità online sarebbe stato un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo sviluppatore BioWare ha svelato di non aver incluso ilnella prossimaa causa dell'enorme quantità di lavoro che avrebbe richiesto per realizzarlo nel migliore dei modi. Parlando con Game Informer, il project director Mac Walters ha detto che la maggior parte delle persone giocherà a questi remaster soprattutto per la storia e che far funzionare il". "Abbiamo scelto di includere le cose che la maggior parte dei nostri fan voleva di più. Sul tema del, èdavvero difficile. Far funzionare tutti i sistemi e le funzionalità onlineun ...

