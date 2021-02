Made in Italy, Coldiretti: con sanzioni UE a Russia persi 1,3 miliardi (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Russia hanno perso oltre 1,3 miliardi negli ultimi sei anni e mezzo a causa dell’embargo deciso da Putin che tuttora colpisce una importante lista di prodotti europei con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, come ritorsione alle sanzioni dell’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti in occasione della visita dell’alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell per l’incontro con il suo omologo Serghei Lavrov dopo la condanna dell’oppositore Alexei Navalny. L’agroalimentare è l’unico settore tuttora colpito direttamente dall’embargo deciso dalla Russia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato che ha portato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le esportazioni agroalimentariininhanno perso oltre 1,3negli ultimi sei anni e mezzo a causa dell’embargo deciso da Putin che tuttora colpisce una importante lista di prodotti europei con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, come ritorsione alledell’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisiin occasione della visita dell’alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell per l’incontro con il suo omologo Serghei Lavrov dopo la condanna dell’oppositore Alexei Navalny. L’agroalimentare è l’unico settore tuttora colpito direttamente dall’embargo deciso dallacon decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato che ha portato ...

