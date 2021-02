Lui è peggio di me non va in onda: perché, il motivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) perché stasera, 4 febbraio 2021, non va in onda Lui è peggio di me, la prima puntata del nuovo show di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini? L’esordio del nuovo show è stato rinviato. Ma nessun problema, semplicemente la terza rete ha preferito dedicare la prima serata di oggi ad uno speciale del Tg3 in diretta per seguire l’evoluzione della crisi di governo. Ecco perché Lui è peggio di me non va in onda. Su Rai 3 dalle 21.20 viene infatti trasmesso lo speciale del Tg3 dal titolo Missione Draghi, per parlare dell’economista incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo esecutivo. Oggi infatti l’ex numero 1 della Bce ha avviato le proprie consultazioni con i partiti, per capire se avrà una maggioranza solida in Parlamento per affrontare tutte ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)stasera, 4 febbraio 2021, non va inLui èdi me, la prima puntata del nuovo show di Rai 3 con Giorgio Panariello e Marco Giallini? L’esordio del nuovo show è stato rinviato. Ma nessun problema, semplicemente la terza rete ha preferito dedicare la prima serata di oggi ad uno speciale del Tg3 in diretta per seguire l’evoluzione della crisi di governo. EccoLui èdi me non va in. Su Rai 3 dalle 21.20 viene infatti trasmesso lo speciale del Tg3 dal titolo Missione Draghi, per parlare dell’economista incaricato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo esecutivo. Oggi infatti l’ex numero 1 della Bce ha avviato le proprie consultazioni con i partiti, per capire se avrà una maggioranza solida in Parlamento per affrontare tutte ...

