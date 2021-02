Lo sci riparte dal 15 febbraio in ‘zona gialla’, le indicazioni del Cts (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio, le linee guida. Il Cts ha analizzato le linee guida presentate dalle Regioni. ROMA – Riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio solo in zona gialla. Sarebbe questa, secondo l’Ansa, le indicazioni arrivate dal Comitato tecnico-scientifico. Bocciata, quindi, la proposta delle Regioni che prevedeva una ripartenza anche in zona arancione con regole molto più ferree. L’ultima decisione spetterà al ministro Speranza che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe seguire le indicazioni del Cts. Impianti sciistici, le linee guida per la riapertura: la proposta delle Regioni Stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, le Regioni, nelle loro linee guida, chiedevano la riapertura degli impianti anche in zona Arancione, dove si ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riapertura degli impianti sciistici dal 15, le linee guida. Il Cts ha analizzato le linee guida presentate dalle Regioni. ROMA – Riapertura degli impianti sciistici dal 15solo in zona gialla. Sarebbe questa, secondo l’Ansa, learrivate dal Comitato tecnico-scientifico. Bocciata, quindi, la proposta delle Regioni che prevedeva unanza anche in zona arancione con regole molto più ferree. L’ultima decisione spetterà al ministro Speranza che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe seguire ledel Cts. Impianti sciistici, le linee guida per la riapertura: la proposta delle Regioni Stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, le Regioni, nelle loro linee guida, chiedevano la riapertura degli impianti anche in zona Arancione, dove si ...

